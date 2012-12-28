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В России
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41 минуту назад
В Петрозаводске возник крупный пожар на Онежском судостроительном заводе
Площадь возгорания в производственном боксе составляет около 1500 квадратных метров.
Установлено, что происходит горение в производственном боксе на площади 1500 квадратных метров.
Уточняется, что из цеха были эвакуированы 3 человека. Они доставляются в медицинские учреждения Петрозаводска.
К тушению пожара от МЧС Республики Карелия привлечены: более 60 человек и 20 единиц техники, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что на место происшествия выехали две бригады скорой помощи, — передает РБК.
Охлопков сообщил об одном пострадавшем с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.
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