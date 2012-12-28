Российские компании начали применять ИИ при подборе сотрудников

В России начали применять искусственный интеллект при подборе кандидатов — на сегодняшний день 5% компаний внедряют нейросети системно, интегрируя их в ключевые бизнес-процессы, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авито Работы».

«Многие компании уже начали тестировать и использовать ИИ для решения отдельных задач, таких как автоматизация фильтрации кандидатов или составление предварительных списков претендентов», — отметили в «Авито Работа».Там добавили, что сервисы ИИ-рекрутинга наиболее эффективны в сферах с массовым регулярным наймом: ритейле, логистике, производстве, телекоммуникациях (колл-центры), банковском секторе и HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес). Так, например, частично «Пульс» (группа компаний Сбера), «Лаборатория Касперского», «Яндекс» уже внедрили такие уже решения.ИИ-решения помогают как HR-специалистам, позволяя в разы сократить время до двух недель, затраченное на анализ баз данных и подбор подходящего кандидата, так и соискателям, делая процесс трудоустройства более доступным и прозрачным, считают в MTS AI.На сегодняшний день компания разрабатывает ИИ-агентов для подбора персонала — виртуального HR-специалиста, который поможет оптимизировать найм, адаптацию и удержание сотрудников, отметили в пресс-службе компании.Использование нейросетей в подборе персонала — это логичный шаг в развитии HR-технологий. Такой подход особенно актуален для крупных организаций, где приходится обрабатывать тысячи заявок, и для сфер, где важно быстро находить специалистов с редкими компетенциями, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.