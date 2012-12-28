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В России
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42 минуты назад
Первоначальный взнос по ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья
Первоначальный взнос по льготной ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.рф». В январе показатель был на рекордно высоком уровне в 32%, а по предварительной информации за февраль он вырос еще больше — выше 33%.
Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в феврале достигает 35%, следует из предварительных данных «Дом.рф». По закону он должен быть не менее 20% от стоимости жилья, но банки по своей инициативе подняли этот уровень выше — например, у отдельных игроков он может достигать 80%.
Первоначальный взнос около трети от стоимости жилья можно считать очень большим, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Рост показателя сильно сокращает возможности россиян по решению квартирного вопроса.
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