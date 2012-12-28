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В России
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54 минуты назад
В Роскачестве рекомендуют не искать хозяина найденной банковской карты в соцсетях
В пресс-службе Роскачества рассказали, что можно и нельзя делать с найденной чужой банковской картой.
Не нужно пытаться найти владельца карты через социальные сети или мессенджеры. Запрещено также публиковать фото карты. «Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация. Ее утечка может навредить человеку», — объяснили в ведомстве.
Такое поведение нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству, — пояснили в ведомстве. Там также отметили, что не стоит хранить чужую карту у себя «на всякий случай». В ведомстве напомнили и о том, что использование найденной карты для снятия наличных или покупок уголовно наказуемо (ст. 159.3 УК — мошенничество с использованием платежных средств).
При обнаружении чужой банковской карты следует сразу позвонить в выпустивший ее банк. Сотрудник банка заблокирует карту, может попросить уничтожить ее.
Карту можно также отнести в отделение любого банка и объяснить, что произошло. При обнаружении сразу нескольких карт, допустим в кошельке, можно «сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты», — отметили в Роскачестве.
«Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже», — заключили в ведомстве.
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