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В России
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сегодня, 13:04
Президент РФ создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов
Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции.
Указ о создании данной службы подписал ранее глава государства Владимир Путин. Ее начальником назначен первый замминистра МВД Андрей Кикоть, занимавший до сегодняшнего дня пост заместителя генпрокурора РФ, — говорится на сайте Кремля.
«Это позволяет гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами. Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности», — заявил представитель Кремля.
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