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В России
11
сегодня, 13:04

Президент РФ создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов

Президент РФ Владимир Путин своим указом поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции.

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, образованная в составе МВД, будет способствовать упорядочиванию миграционных процессов в России и снижению противоправной деятельности, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ о создании данной службы подписал ранее глава государства Владимир Путин. Ее начальником назначен первый замминистра МВД Андрей Кикоть, занимавший до сегодняшнего дня пост заместителя генпрокурора РФ, — говорится на сайте Кремля.

«Это позволяет гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами. Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности», — заявил представитель Кремля.
мигранты
гражданство
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