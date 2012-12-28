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В России
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сегодня, 12:19
ЦБ РФ запустит тестирование платежей по QR-коду с другими странами
Центральный банк (ЦБ) РФ запустит тестирование платежей по QR-коду с другими странами, уже достигнуты договоренности с тремя из них.
«У нас продолжается работа по внедрению оплаты по QR-технологии, в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках. У нас уже идут пилоты по интеграции наших QR-систем на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных QR-систем. Четыре страны буквально в ближайшее время запускаются, с тремя уже достигнуты договоренности», — отметила Бакина.
Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт «Мир» в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России, — передает «Интерфакс».
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