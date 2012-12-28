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В России
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сегодня, 11:22
В Роскомнадзоре рассказали о звонках мошенников под видом его сотрудников
Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые звонят от лица сотрудников ведомства и говорят о взломе личного кабинета на «Госуслугах», требуя СНИЛС якобы для разблокировки.
Мошенники под видом сотрудников Роскомнадзора сообщают гражданам, что у тех взломали личный кабинет на портале госуслуг. Для разблокировки якобы требуется номер СНИЛС.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что звонки поступают как по мобильной связи, так и через мессенджер WhatsApp, с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства.
«Напоминаем, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные», — отметили в Роскомнадзоре.
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