В Роскомнадзоре рассказали о звонках мошенников под видом его сотрудников

Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые звонят от лица сотрудников ведомства и говорят о взломе личного кабинета на «Госуслугах», требуя СНИЛС якобы для разблокировки.