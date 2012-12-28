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В России
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сегодня, 10:50
Синоптик прогнозирует температуру выше нормы в апреле в трех округах РФ
Речь идет об Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
«По всей стране в апреле прогнозируется температура около и выше нормы. Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ», — сказал он.
Температура выше нормы в апреле затронет Челябинскую, Курганскую, юг Тюменской областей, а также Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский край, юг Красноярского края, Хакасию, Забайкальский край, территорию от Магадана до Чукотки, включая Хабаровский край и Якутию.
Отмечается, что на всей остальной территории страны температура в апреле будет около нормы. Отрицательных аномалий не прогнозируется ни в одном регионе.
Также, по его словам, в апреле ожидается избыток осадков в четырех федеральных округах (ФО) России — Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном.
Наиболее вероятны сильные осадки на востоке Приволжского ФО, на юге Урала, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, а также в Иркутской области, Бурятии и Приморском крае, — уточнил синоптик.
При этом дефицит осадков может случиться в южных регионах Центрального ФО, на севере Южного ФО, на юге Бурятии и Забайкальского края, на Камчатке, а также на севере Якутии и Хабаровского края. В остальных регионах осадки будут близкими к норме, — подчеркнул Вильфанд.
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