Компания «Лебедяньмолоко» – лидер среди брендов в ЦФО

Предприятие «Лебедяньмолоко» укрепило свои позиции, заняв 1 место в рейтинге брендов в Центральном Федеральном Округе.

Более того, согласно исследовательской компании NTech, в общероссийском рейтинге "ТОП-500 брендов" компания поднялась на 25 позиций по отношению к 2023 году.





Это стало возможным благодаря неизменно высокому качеству продукции, верности традициям и модернизации производственных процессов.

«Впереди нас ждут новые проекты, мы планируем продолжать модернизацию производства и расширять ассортимент продукции. На 2025 год уже реализуется инвестиционный проект более чем на 1,5 млрд. рублей и прописана стратегия развития компании на ближайшие 5 лет. Такие вложения позволяют компании соответствовать мировым современным стандартам безопасности пищевых продуктов и требованиям качества.», - комментирует результаты исследования исполнительный директор компании Александр Комаров.

Сайт компании «Лебедяньмолоко»: https://lmilk.ru/news/

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