В РФ начали снижаться цены на гаджеты на фоне укрепления рубля

Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения. Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения.

