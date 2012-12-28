Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
По многочисленным просьбам: Липецк закупает автобусы с телефонными кабинками
Общество
«Проблема, грозящая катастрофой»
Общество
Липецкая вечЁрка: очереди в поликлинику, ночное жужжание и новые обвинения Олегу Донских
Общество
В Липецке под колёса «Лады» попала лошадь
Происшествия
В зоне СВО и на новых территориях липецкие призывники служить не будут
Общество
Водителя автобуса будут судить за гибель женщины-пешехода
Происшествия
100 тысяч рублей для беременной школьницы
Общество
Платные парковки дотянулись до площади Героев
Общество
Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Липецкий дзюдоист снёс соперника по финалу за 9 секунд
Спорт
Читать все
«Проблема, грозящая катастрофой»
Общество
С 1-м апреля! В Липецке начался сезон проката электросамокатов
Общество
Фракция КПРФ предложила поддержать идею переименования Волгограда в Сталинград
Общество
В Долгоруково произошел очередной акт вандализма
Происшествия
Два человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство мяса и сократилось поголовье свиней
Экономика
Повторно севший за руль пьяным водитель попал в ДТП
Происшествия
«Дэу» и «Ауди» столкнулись у «Славянского»
Происшествия
Из-за циклона дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Погода в Липецке
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
35
41 минуту назад

В РФ начали снижаться цены на гаджеты на фоне укрепления рубля

Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения. Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения. 

«В нашей розничной сети цены снизились на ряд товаров. Например, стоимость iPhone упала в среднем на 10%», — сообщили «Известиям» в МТС.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что уже отреагировали на укрепление рубля и скорректировали цены на смартфоны Apple — снижение составило до 15%. Это касается как актуальной линейки iPhone 16, так и других моделей бренда, добавили в компании.

Но моментально снизить стоимость всего импорта невозможно: влияет специфика логистики и расчетов, объясняют участники рынка. На полке лежат товары, которые заказывали ранее по высокому курсу, сейчас их уже заказывают по более низкому, но до России они еще не доехали. Пока надо продавать имеющиеся, утверждает сотрудник одного из импортеров. По его мнению, в ближайшее время покупатели смогут рассчитывать на скидки, ведь склады и магазины надо освободить перед приходом новых партий.

«Обычно партии из Китая идут в РФ морем два-три месяца. На самолете это пара недель. Но по воздуху возят только самые высокомаржинальные товары, например, смартфоны», — утверждает он.

Цены поставщиков не предусматривают мгновенного реагирования на текущий курс. Необходимо учитывать волатильность валюты, чтобы иметь возможность и заработать, и получить достаточно средств для закупки следующей партии товара по новым ценам, объяснил «Известиям» руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Цены кроме курса зависят также и от логистики, затрат на продвижение и так далее, указывает он.

цены
курс валют
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить