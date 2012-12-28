Кредитные каникулы для малых компаний заработают с 2026 года

Небольшие компании смогут воспользоваться механизмом кредитных каникул с 2026-го года. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.



Этот механизм анонсировал президент РФ Владимир Путин еще в послании Федеральному собранию в феврале 2024-го. Он предложил предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять каникулы по уплате ссуд на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории.Сейчас в тексте законопроекта упоминаются самозанятые, при этом изначально задачи распространить кредитные каникулы на них не было, напомнил Аксаков. Он добавил, что плательщики налога на профессиональный доход уже сейчас могут воспользоваться механизмом как физлица, если для этого будут какие-либо предпосылки.Это может стать одним из краеугольных камней при принятии законопроекта, считают опрошенные «Известиями» эксперты. С одной стороны, роль работающих на себя в экономике выросла — их уже более более 12 млн, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Это связано в первую очередь с относительно небольшой фискальной нагрузкой в этом сегменте.Тем не менее самозанятые вовлечены в производственный процесс — они создают товары или предоставляют услуги, обратила внимание ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако иногда у них бывают отчетные периоды, когда вообще нет доходов — например, в определенное время года. В таком случае есть риск, что они начнут массово просить взять «передышку» на кредиты.