Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
В России
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39 минут назад
Россиян защитят от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг
Важно пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок/
Документ устанавливает целый комплекс мер, среди которых: продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; предоставить право гражданам заявлять о требовании возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое подлежит удовлетворению в течение трех дней; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражение его продавцом за потребителя; не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, — говорится на сайте Госдумы.
«Продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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