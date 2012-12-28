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В России
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20 минут назад
Импорт пальмового масла на Кубань вырос в 4,6 раза
Единственным поставщиком масла выступила Индонезия.
Единственным экспортером пальмового масла в регион стала Индонезия. В денежном выражении Кубань импортировала масла более чем на 6 млн долларов США за январь—март текущего года, что в 6 раз больше, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, — передает РБК.
Средняя стоимость импортируемой продукции за год выросла на 24,9% до почти 1,3 тыс. долларов США за 1 т.
Всего за 2024 год Краснодарский край импортировал 6,5 тыс. т пальмового масла на 7,1 млн долларов США. За 2023 год регион принял 28,7 тыс. т такой продукции на 30,8 млн долларов США.
«Снижение импорта пальмового масла [по итогам 2024 года] произошло по причине усложнившейся логистики и высокой цены на данную продукцию по сравнению с ценами на подсолнечное и рапсовое масло в 2024 году, и именно поэтому производители Краснодарского края отказались от данной «дешевой» альтернативы», — прокомментировали в пресс-службе минсельхоза Кубани.
Ключевыми потребителями переработанного пальмового масла в РФ — кондитерские производства. Участники рынка тогда отмечали рост цен на продукт и заявляли о его нехватке на фоне увеличения сроков морских перевозок из Индонезии.
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