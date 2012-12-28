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сегодня, 13:24

Президент РФ подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ в Москве и Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ только по двум предметам.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10 класс. Новые нормы будут действовать в Москве, Петербурге и Липецкой области, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вводятся в формате эксперимента и будут действовать в указанных регионах. Чтобы получить школьный аттестат за 9 класс, учащимся будет достаточно сдать два экзамена (по русскому языку и математике) вместо четырех. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам также будет достаточно для поступления в колледж и последующего получения среднего профессионального образования.

Для перевода в 10 класс школьники в Москве, Петербурге и Липецкой области должны будут, как и раньше, набрать минимальное количество баллов еще по двум предметам, помимо обязательных. Список этих предметов, а также порог баллов установят участвующие в эксперименте субъекты РФ. Школьники, не набравшие минимум для перехода в 10 класс, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджетные места в указанных регионах, — передает ТАСС.

Кроме того, органы власти регионов — участников эксперимента смогут устанавливать перечень профессий, на обучение по которым в колледжи будут принимать без учета экзаменов за 9 класс — от абитуриента будет требоваться только наличие аттестата. Если в колледжи указанных субъектов России будет поступать абитуриент из другого региона, результаты его экзаменов передадут в региональный орган власти, занимающийся вопросами образования.

Как указано в законе, эксперимент должен предоставить дополнительные возможности получения среднего профессионального образования выпускникам 9 классов и удовлетворить потребности рынка труда Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в квалифицированных работниках и специалистах среднего звена.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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