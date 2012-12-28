Котяков заявил об изменениях в законе для создания Единой карты пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что вопрос о введении единой социальной карты пенсионера потребует изменений в законах.

Реализация инициативы введения единой социальной карты для пенсионеров в РФ потребует существенных изменений социального законодательства — для этого нужно будет создавать единый федеральный стандарт предоставления льгот пенсионерам, который сейчас в каждом регионе свой, — заявил глава Минтруда Антон Котяков, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ввести единую социальную карту для пенсионеров по всей стране.«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Таким образом, это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», — сказал он.Котяков отметил, что в РФ уже есть аналог такого единого решения — это удостоверение многодетных. Сейчас российские семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который дает возможность получать льготы на территории всей РФ, — передает ТАСС.«Технологии понятны, дело в том, что такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами», — отметил он, пояснив, что для ряда субъектов реализация предложения может повлечь серьезные выпадающие доходы.Кроме того, для реализации единой социальной карты потребуется серьезная масштабная работа по законодательной инициативе, которую нужно согласовать не только с органами исполнительной власти.«Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами Российской Федерации», — резюмировал министр.