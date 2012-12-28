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В мире
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сегодня, 10:00
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс
Количество погибших в результате недавнего землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек.
Прежде оглашалась цифра более чем в 2 тысячи погибших. Как уточняется, к настоящему моменту обнаружено 2 719 тел.
Ранее посол Китая в Нейпьидо Ма Цзя подтвердила гибель в результате стихийного бедствия как минимум 3 сограждан, еще 14 получили травмы.
Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин готов поддержать жителей пострадавших районов Мьянмы в преодолении последствий стихии и скорейшем восстановлении домов. Китайская сторона также пообещала, что выделит соседней республике 100 млн юаней (около $13,8 млн) в качестве гуманитарной помощи.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории Мьянмы утром 28 марта. В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.
Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось строящееся здание. Власти Таиланда объявили режим ЧП в столице, — передает РЕН ТВ.
28 марта МЧС по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со специалистами для ликвидации последствий мощного землетрясения.
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