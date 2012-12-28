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сегодня, 10:00

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс

Количество погибших в результате недавнего землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек.

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс, — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные с места проведения поисково-спасательных работ.

Прежде оглашалась цифра более чем в 2 тысячи погибших. Как уточняется, к настоящему моменту обнаружено 2 719 тел.

Ранее посол Китая в Нейпьидо Ма Цзя подтвердила гибель в результате стихийного бедствия как минимум 3 сограждан, еще 14 получили травмы.

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин готов поддержать жителей пострадавших районов Мьянмы в преодолении последствий стихии и скорейшем восстановлении домов. Китайская сторона также пообещала, что выделит соседней республике 100 млн юаней (около $13,8 млн) в качестве гуманитарной помощи.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на территории Мьянмы утром 28 марта. В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось строящееся здание. Власти Таиланда объявили режим ЧП в столице, — передает РЕН ТВ.

28 марта МЧС по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со специалистами для ликвидации последствий мощного землетрясения.
землетрясение
Мьянма
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