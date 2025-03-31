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35 минут назад

Онколог заявил о снижении риска рака кишечника на 20% при употреблении йогурта

Онколог, хирург Джастин Стеббинг рассказал о неожиданном свойстве йогурта.

Хирург и онколог Джастин Стеббинг рассказал, что ежедневное употребление йогурта снижает риск развития рака толстой кишки более чем на 20%, — пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По словам эксперта, противораковые свойства йогурта подтвердило недавно проведенное исследование. Онколог отметил, что защитные свойства обеспечивают живые культуры, которые содержатся в йогурте. Медик также заявил, что йогурты борются с воспалением в кишечнике, что также помогает в профилактике онкологических заболеваний.

Специалист назвал наиболее полезными йогурты с живыми бактериями и без сахара.

Кроме того, Стеббинг добавил, что помогают предотвратить рак и другие молочные продукты. Он предположил, что защитные свойства объясняются наличием в них кальция.

«Кальций может помочь защитить от рака, так как связывает потенциально вредные вещества в кишечнике и способствует гибели аномальных клеток», — объяснил врач.
здоровье
продукты
онкология
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