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В России
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35 минут назад
Онколог заявил о снижении риска рака кишечника на 20% при употреблении йогурта
Онколог, хирург Джастин Стеббинг рассказал о неожиданном свойстве йогурта.
По словам эксперта, противораковые свойства йогурта подтвердило недавно проведенное исследование. Онколог отметил, что защитные свойства обеспечивают живые культуры, которые содержатся в йогурте. Медик также заявил, что йогурты борются с воспалением в кишечнике, что также помогает в профилактике онкологических заболеваний.
Специалист назвал наиболее полезными йогурты с живыми бактериями и без сахара.
Кроме того, Стеббинг добавил, что помогают предотвратить рак и другие молочные продукты. Он предположил, что защитные свойства объясняются наличием в них кальция.
«Кальций может помочь защитить от рака, так как связывает потенциально вредные вещества в кишечнике и способствует гибели аномальных клеток», — объяснил врач.
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