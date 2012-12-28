В России рухнули продажи смартфонов

Для российских продавцов смартфонов I квартал 2025 года стал едва ли не худшим в истории — реализация этих гаджетов обрушилась более чем на 20%, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.



Реализация в штуках сократились на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей.В принципе падение продаж касается всей электроники, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Реализация смартфонов, по данным эксперта, рухнула почти на 25%.«Это рекордное падение рынка, такого не было в истории — если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники в Россию фактически прекратились примерно на полтора месяца», — утверждает он.Ключевыми факторами снижения продаж стали очень высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка, рассказал один из собеседников «Известий» на розничном рынке.По оценке специалистов «Связь.ON», в I квартале продажи смартфонов в целом упали примерно на 20% в штуках, а если говорить про дорогие модели, то примерно на 30%. Это рекордное падение, не считая 2022 года, согласны в компании. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с портативной электроникой, и с ноутбуками и планшетами, добавили там.Динамика связана с эффектом охлаждения экономики, вызванным мерами правительства по снижению потребительской активности в целях борьбы с инфляцией, отметил Алексей Погудалов из «Холодильник.ру». Смартфоны и компьютеры не относятся к товарам первой необходимости и, как правило, сразу реагируют на подобные изменения, добавил он.«В частности, продажи смартфонов в значительной степени зависят от готовности потребителей обновлять свои устройства, даже если имеющаяся техника еще исправна. Такие покупки часто совершаются при наличии свободных средств, а не по острой необходимости. Кроме того, значительная доля смартфонов приобреталась в кредит. Нынешний уровень процентных ставок оказывает сдерживающее влияние на кредитование в целом, что в первую очередь сказывается на продажах смартфонов», — отметил эксперт.