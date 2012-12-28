Россияне стали массово продавать свое жилье в рассрочку

В части российских городов во вторичном и загородном сегментах около 7–10% объектов уже реализуется с использованием рассрочек, рассказали «Известиям» участники рынка. А предоставлять их готовы от 40% до 50% собственников.

«Таким образом собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление», — сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.Особо интересен такой инструмент продажи стал для тех, кто продает инвестиционные квартиры, а также для покупателей, которые находятся на этапе реализации своей недвижимости, но уже хотят переехать в новое жилье.Для сравнения, при сумме ипотеки 4 млн рублей сроком на 36 месяцев при ставке 28% ежемесячный платеж составляет 165,6 тыс. рублей, а переплата за весь срок пользования кредитом — 1,9 млн рублей. В случае, если продавец готов предоставить рассрочку на эту же сумму и срок под 15% годовых, то ежемесячный платеж составит 138,6 тыс. рублей, а переплата не превысит 1 млн. При этом продавец дополнительно заработает 991,8 тыс. рублей.