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В России
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сегодня, 15:56
Россияне стали массово продавать свое жилье в рассрочку
В части российских городов во вторичном и загородном сегментах около 7–10% объектов уже реализуется с использованием рассрочек, рассказали «Известиям» участники рынка. А предоставлять их готовы от 40% до 50% собственников.
Особо интересен такой инструмент продажи стал для тех, кто продает инвестиционные квартиры, а также для покупателей, которые находятся на этапе реализации своей недвижимости, но уже хотят переехать в новое жилье.
Для сравнения, при сумме ипотеки 4 млн рублей сроком на 36 месяцев при ставке 28% ежемесячный платеж составляет 165,6 тыс. рублей, а переплата за весь срок пользования кредитом — 1,9 млн рублей. В случае, если продавец готов предоставить рассрочку на эту же сумму и срок под 15% годовых, то ежемесячный платеж составит 138,6 тыс. рублей, а переплата не превысит 1 млн. При этом продавец дополнительно заработает 991,8 тыс. рублей.
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