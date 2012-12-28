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В России
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9 минут назад
В Минздраве назвали рациональной идею увеличить возраст молодежи до 40 лет
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал предложение увеличить возраст молодежи.
Ранее председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов заявил, что возраст молодежи в РФ стоит поднять с 35 лет хотя бы до 40 лет.
«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — ответил Мурашко на вопрос об отношении к предложению.
Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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