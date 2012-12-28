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9 минут назад

В Минздраве назвали рациональной идею увеличить возраст молодежи до 40 лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал предложение увеличить возраст молодежи.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал предложение увеличить возраст молодежи как рациональное и поддержал его внедрение, — передает ТАСС.

Ранее председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов заявил, что возраст молодежи в РФ стоит поднять с 35 лет хотя бы до 40 лет.

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — ответил Мурашко на вопрос об отношении к предложению.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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