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55 минут назад
В Нижегородской области ограничили работу мигрантов по патентам
Ограничения на работу мигрантов с патентами вводятся в Нижегородской области в ряде трудовых областей.
«Вводятся ограничения на привлечение на основании патентов иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в отдельных сферах экономики <...> Иностранных граждан нельзя будет привлекать к работе в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других», — говорится в заявлении.
Уточняется, что за прошлый год общее число привлеченных и занятых на основании патентов мигрантов в тех сферах, где их труд будет ограничен, составило менее десяти процентов от общего числа выданных в области патентов, — передает РИА Новости.
Новая норма призвана повысить уровень занятости граждан, создать конкурентные условия на рынке труда, защитить права россиян и обеспечить социальную стабильность в регионе, — пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что указ не вводит полного запрета на работу мигрантов с трудовыми патентами: они смогут продолжать трудовую деятельность в сферах с наибольшей потребностью и кадровым дефицитом. Речь идет о сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей и обслуживании зданий и территорий.
Документ вступит в силу в течение десяти дней после опубликования. У работодателей есть три месяца, чтобы привести численность иностранцев в соответствие с новыми требованиями. Это позволит организациям адаптироваться к изменениям и пересмотреть кадровые стратегии.
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