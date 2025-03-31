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В России
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15 минут назад
Стоимость аренды квартир в РФ продолжает снижаться
Это связано в основном с двукратным увеличением предложения на рынке.
Отмечается, что ставки по стране дешевеют шестой месяц подряд — они сократились на 17,3% с сентября 2024 года и на 2,3% с февраля 2025 года.
Больше всего с осени подешевела аренда в Волгограде (на 30,6%, до 25 тысяч рублей в месяц), Москве (–28,4%, 82 тысячи рублей), Самаре (–27,4%, 28 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (–25,4%, 40 тысяч рублей) и Ростове-на-Дону (–20,8%, 30 тысяч рублей).
Количество предлагаемых лотов в марте выросло на 4,2% по сравнению с февралем и на 28% относительно декабря. С сентября количество квартир в аренду выросло в 1,9 раза.
По данным компании «Циан», наем жилья в крупнейших городах России в марте этого года подешевел на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024 г. (39 900 руб. в месяц). Но в компании считают среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, т. е. самых востребованных на рынке лотов.
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