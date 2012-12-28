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сегодня, 13:09
В РПЦ предлагают законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов
Реакция представителя РПЦ последовала на изображение, использованное в рекламе Петербургского международного образовательного форума. На баннере был представлен силуэт Исаакиевского собора, но без крестов на куполах.
«Настало время законодательно запретить убирать, стирать кресты с изображений храмов. Нужно защитить крест как главный христианский символ», — отметил Кипшидзе.
Ранее в своем Telegram-канале он заявил, что в обществе «сложился консенсус» по поводу того, что удаление крестов из публичной символики, связанной как с российской государственностью, так и культурой, «недопустимо и не имеет никаких оправданий», однако, несмотря на это, появляются все новые примеры подобных посягательств на символ. В связи с этим он призвал защитить крест от таких посягательств, а также «включиться в этот процесс» межфракционную группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.
Реакция представителя РПЦ последовала на изображение, использованное в рекламе Петербургского международного образовательного форума. На баннере был представлен силуэт Исаакиевского собора, но без крестов на куполах.
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