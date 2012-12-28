В РПЦ предлагают законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов

Реакция представителя РПЦ последовала на изображение, использованное в рекламе Петербургского международного образовательного форума. На баннере был представлен силуэт Исаакиевского собора, но без крестов на куполах.