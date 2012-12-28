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В России
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26 минут назад
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества с упоминанием Банка России
Банк России предупредил о новой схеме мошенничества — лжесотрудники ЦБ РФ предлагают закрыть «международный счет» жертвы.
Мошенники направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека.
В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода. Мошенники утверждают, что для этого нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета.
Отказ от закрытия счета, по словам мошенников, грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. В дальнейшем мошенники могут использовать эти сведения для хищения денег или оформления кредитов и займов.
Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к банковским приложениям.
Будьте бдительны и не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении, не предоставляйте личную и финансовую информацию. Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом, — рекомендуют в Цб РФ.
В Банке России также советуют установить антивирусную программу на свои устройства и регулярно обновлять ее.
«При возникновении любых сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — добавляют в ЦБ.
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