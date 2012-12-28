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В России
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сегодня, 11:29
В Совбезе заявили о возможном формировании замкнутых мигрантских анклавов в регионах РФ
В некоторых регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы.
«В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых, как правило, связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан - преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности. Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах», — заявил Гребенкин.
По его словам, особую опасность в этом смысле представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России, превысившие сроки легального пребывания, не выехавшие самостоятельно после принятия решений об их административном выдворении.
«По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч», — отметил замсекретаря Совбеза РФ.
«Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов», — подчеркнул Гребенкин.
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