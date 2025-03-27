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В России
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12 минут назад
В РФ водителей с апреля ожидают шесть важных изменений
В России автомобилисты со следующего месяца столкнутся с рядом важных изменений — с новыми штрафами, скидками на машины и подорожанием сервисного обслуживания.
Уточняется, что до 1 апреля была возможность упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские — получить их можно было без экзаменов. Режим действовал весь 2024 год, однако этой возможностью воспользовались всего 400 тыс. человек. После 1 апреля «упрощенка» отменяется, для обмена придется сдавать экзамены в автошколе. Закон, ужесточающий контроль за водителями-иностранцами, был принят по инициативе МВД в 2023 году. Его введение объяснялось тем, что Госавтоинспекция не может проверить иностранные права на подлинность и установить, обучался ли водитель в автошколе.
С апреля Центробанк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи заемных средств. Это ограничения коснутся рискованных кредитов в банках и микрофинансовых организациях, они должны значительно снизить их долю. Прежде подобные решения распространялись только на потребительские кредиты, однако теперь они касаются и автокредитов.
Новые правила означают, что ЦБ вправе ограничивать долю займов в банках на покупку машин, которые выдают рискованным заемщикам. Цель инициативы — проконтролировать рост закредитованности граждан.
Эксперты прогнозируют в апреле как дальнейшее повышение цен на автомобили, так и большие скидки у некоторых автокомпаний.
«Скидки, реализованные в марте, будут пролонгированы на апрель, но динамика может быть и разнонаправленной. Например, один из китайских брендов уже прислал информацию, что с 1 апреля будет увеличение цены на 60 тыс. рублей», — заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
Китайские автомобили сейчас имеют преимущество в продажах, потому что скидки предоставляют и дистрибуторы, и автодилеры, говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он пояснил, что объем машин на складах брендов существенно больше нормативных значений, поэтому число авто нужно оперативно сокращать.
«Диапазон скидок очень отличается в зависимости от стоимости автомобиля — в среднем это от 300 до 500 тыс. рублей, но по некоторым брендам достигают 1 млн рублей. Период скидок продлится до середины лета, но с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться», — отметил эксперт.
Также с начала апреля ожидается резкий всплеск спроса на шиномонтажные услуги, — рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, в городах юго-западной части страны уже в марте наблюдалась достаточно плотная запись.
Высокий спрос приведет к традиционному подорожанию шиномонтажа, — заметил руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса Fresh Александр Носко.
«Если предположить, что инфляция сохранится на уровне средних значений последних лет, то цены на услуги шиномонтажа в апреле 2025 года могут вырасти на 15–30% в зависимости от диаметра колес», — заявил эксперт.
По его словам, на рост цен также влияет подорожание оборудования и необходимость увеличивать зарплаты специалистам.
«Можно ожидать, что средняя цена технического обслуживания (ТО) авто составит примерно 30–50 тыс. рублей: рост на 20–30%, если учитывать инфляцию и рост стоимости запчастей и расходников», — отметил он.
В «Рольфе» также спрогнозировали подорожание услуг шиномонтажа, но не такое сильное.
«Это очень сезонная история, конечно, примерно на 10% цены везде поднимутся», — заявил Николай Иванов.
С 17 апреля в России при расчете полисов ОСАГО для мотоциклистов начнут учитывать мощность мотора, чем сильнее двигатель, тем больше цена. Также на стоимость будет влиять возраст-стаж водителя.
Правила коснутся как новых договоров ОСАГО, так и уже действующих, если страхователь захочет добавить в страховку новых водителей.
Кроме того, в апреле вступает в силу трехлетний мораторий на штрафы для мусоровозов, которых поймали на перевесе. Таким образом водителей транспортных средств освободили от платы за вред, нанесенный дорогам.
Прежде штрафы перевозчикам за это нарушение могли доходить до 400 тыс. рублей за каждый случай. В итоге над компаниями нависла угроза банкротства, что привело бы к заполнению улиц мусором. При этом некоторые эксперты опасаются, что мораторий приведет к огромным нагрузкам на дорожное полотно.
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