Роспотребнадзор не выявил новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями

В России не выявили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями. Отмечается, что ситуация с респираторными инфекциями, включая грипп, ОРВИ, пневмонию и коронавирус, стабильна и полностью контролируема.