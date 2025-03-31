Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
Картофель все дороже
Общество
В Липецке подрались пассажир и таксист
Происшествия
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Происшествия
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Все опрокинулось этой весной: вода течёт не сверху, а снизу
Общество
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Общество
По улице Шевченко потекли реки
Общество
Движение на улице Фрунзе в Липецке сегодня будет ограничено
Общество
Читать все
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Происшествия
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Спорт
В Липецке подрались пассажир и таксист
Происшествия
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Общество
Циклон с юга снова принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Утечку на пересечении улиц Барашева и Первомайской устранят до конца недели
Общество
27-летний липчанин повторно попался пьяным за рулём
Происшествия
Схлопотали красную карточку и не дотерпели в концовке
Спорт
Телефонные террористы просчитались: школы Липецкого округа «заминировали» в первый день каникул
Происшествия
В Грязях сгорел автомобиль, а в Липецке — мопед
Происшествия
Читать все
В России
32
55 минут назад

Роспотребнадзор не выявил новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями

В России не выявили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями. Отмечается, что ситуация с респираторными инфекциями, включая грипп, ОРВИ, пневмонию и коронавирус, стабильна и полностью контролируема.

В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены, — сообщает официальный Телеграм-канал Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. При этом в Москве тоже наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций.

Кроме того, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Так, на последней неделе зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8%. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%.

«Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — резюмировали в ведомстве.

Академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко накануне назвал преждевременными утверждения о новом вирусе в РФ, — пишут «Известия».

29 марта в Telegram-каналах появилась информация о якобы появлении нового вируса — заболевшие сталкиваются с высокой температурой и кровью при отхаркивании. В Роспотребнадзоре взяли эту ситуацию под контроль.

По мнению заведующего лабораторией НГУ Сергея Нетесова, слухи о новом вирусе похожи на фейк, поэтому биолог сомневается в подлинности информации.

При этом, отмечает главный научный сотрудник института вирусологии Александр Чепурнов, если население действительно столкнулось с похожими симптомами, они могли быть вызваны и привычными заболеваниями.
вирусы
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить