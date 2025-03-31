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В России
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55 минут назад
Роспотребнадзор не выявил новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями
В России не выявили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями. Отмечается, что ситуация с респираторными инфекциями, включая грипп, ОРВИ, пневмонию и коронавирус, стабильна и полностью контролируема.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. При этом в Москве тоже наблюдается стабильная эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций.
Кроме того, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Так, на последней неделе зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Также за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8%. Зафиксировано сокращение числа госпитализаций, которое составило 8,6%.
«Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A (H1N1) сохраняется. Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — резюмировали в ведомстве.
Академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко накануне назвал преждевременными утверждения о новом вирусе в РФ, — пишут «Известия».
29 марта в Telegram-каналах появилась информация о якобы появлении нового вируса — заболевшие сталкиваются с высокой температурой и кровью при отхаркивании. В Роспотребнадзоре взяли эту ситуацию под контроль.
По мнению заведующего лабораторией НГУ Сергея Нетесова, слухи о новом вирусе похожи на фейк, поэтому биолог сомневается в подлинности информации.
При этом, отмечает главный научный сотрудник института вирусологии Александр Чепурнов, если население действительно столкнулось с похожими симптомами, они могли быть вызваны и привычными заболеваниями.
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