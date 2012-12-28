«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
В России
40
35 минут назад
Конюхов эвакуировался на борт сухогруза, следующего в Китай
"Мы только что получили информацию, что ваш отец благополучно поднялся на борт сухогруза Ore Hong Kong", — говорится в публикации со ссылкой на сообщение центра по координации поисково-спасательных операций, находящегося на острове Реюнион.
Таким образом переход Конюхова от Южной Америки до Австралии досрочно завершился на 115-й день плавания. Решение было принято из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки "АКРОС".
0
0
0
0
0
Комментарии