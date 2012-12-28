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В России
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12 минут назад
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после землетрясения в Мьянме
В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай.
"Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай. Почти восемь часов спасатели МЧС России разбирали завалы и пробирались к пострадавшей. Спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни", - говорится в сообщении.
Работа осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками. Спасатели будут разбирать завалы и искать людей в круглосуточном режиме, подчеркнули в МЧС.
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