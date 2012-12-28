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39 минут назад

Почти 100 детей не смогли уехать на отдых в Китай из-за туроператора

Уголовные дела о мошенничестве и оказании услуг ненадлежащего качества возбуждены в отношении предпринимателя из Владивостока, из-за которой почти 100 детей из 4 регионов Дальнего Востока не смогли выехать на отдых в КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Дети из четырех регионов Дальнего Востока не смогли отправиться в запланированную поездку в Китай из-за невыполнения обязательств туркомпанией,
По предварительным данным, индивидуальный предприниматель взяла на себя обязательства по организации досуга детей из Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев в течение весенних каникул, заключив с законными представителями детей договоры на оказание услуг, однако не смогла должным образом организовать выезд детей в Китай, в результате чего дети и их законные представители не покинули страну из-за отсутствия приобретенных для них путевок.

Для ребят организовано проживание и досуг в Приморье. Организован дополнительный вагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые отправятся домой в воскресенье. Прокуратура Магаданской области сообщила, что организовано надзорное сопровождение за пребыванием детей.
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