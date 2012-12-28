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В России
20
18 минут назад

У берегов Крыма спасли двоих мужчин на байдарке

Двоих человек спасли в Черном море у берегов Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС РФ.

"Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники.
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