Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
В России
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18 минут назад
У берегов Крыма спасли двоих мужчин на байдарке
"Отжимным ветром в акватории Сакского района мужчин унесло на 300 метров от берега на байдарке в море", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, двоих мужчин оперативно эвакуировали к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась. В спасении участвовали 15 человек и шесть единиц техники.
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