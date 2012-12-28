Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
В России
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22 минуты назад
Самолет совершил аварийную посадку в Саратове
Уточняется, что посадка прошла успешно, пострадавших нет. Проводится проверка, следователи устанавливают причину ЧП.
26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, вынужденно сел в Иркутске из-за неисправных датчиков. Командир, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.
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