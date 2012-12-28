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В России
43
44 минуты назад

В РФ запускают новый механизм продажи лекарств для животных

С 1 марта в России вступили в силу новые правила продажи ветеринарных препаратов. Теперь некоторые лекарства для животных можно приобрести только при наличии рецепта, выписанного ветеринаром.

С 1 марта вступили в силу изменения в порядке отпуска ряда ветеринарных препаратов. Приказ Минсельхоза утвердил перечень лекарств, для приобретения которых потребуется рецепт и детальные инструкции от ветеринара. По мнению ведомства, это повысит прозрачность реализации и усилит контроль за рациональным использованием препаратов, — пишет Главный региональный.

Теперь без рецепта не будут отпускаться антибактериальные средства, гормональные препараты, седативные, анестетики, нейролептики и анальгетики, предназначенные для животных. Под ограничения попали также противопаразитарные и антигельминтные препараты для сельскохозяйственных животных, так как они частично выводятся с молоком, временно непригодным для употребления. Для кошек и собак эти препараты по-прежнему доступны без назначения врача.

Рецепт, оформленный в ветеринарной клинике (в электронном или бумажном виде), необходим для покупки указанных лекарств. Врач оформляет его в системе Россельхознадзора «Гален», указывая данные владельца, вид животного, диагноз, название препарата, дозу и режим применения. Рецепт действителен 30 дней, причем на каждый препарат он отдельный. При хронических заболеваниях врач может продлить рецепт до года. Самозанятые ветеринары не смогут выписывать рецепты через систему «Гален».

При продаже электронного рецепта аптека удаляет его в системе «Гален». Бумажный рецепт регистрируется в журнале, один экземпляр остается в аптеке, другой — у владельца с отметкой о покупке. Аптека, не работающая с «Гален», может принять распечатанный рецепт с полной информацией, а не только с QR-кодом.

За нарушение правил аптекам грозят штрафы: до 200 тысяч рублей для юридических лиц, от 4 до 8 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц. Возможна приостановка деятельности организации до 90 дней, — пишет МОЁ! Online. Воронеж.
животные
лекарства
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