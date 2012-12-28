Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Красный уровень угрозы
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены два беспилотника
Происшествия
В Липецке снова объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
Общество
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Происшествия
Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Общество
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Через несколько минут после публикации GOROD48 на дороге появилась решетка
Общество
Из-за перекрытия улицы Карла Маркса прокуратура предостерегла сразу двух директоров
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали овощи, дешевели куры и яйца
Экономика
Безработный попытался обмануть банк, чтобы не платить 200 тысяч рублей по кредиту
Происшествия
Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату
Происшествия
Липецкие школьники отличились на всероссийских олимпиадах
Общество
В районах Сокола и Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
На НЛМК проведут 48 конкурсов профессионального мастерства
НЛМК Live
В Хлевенском районе с 24 марта ищут 69-летнего мужчину
Происшествия
Читать все
В России
59
сегодня, 16:13

В ЦБ РФ заявили о падении до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

В феврале средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта — до 7,7% годовых.

В феврале текущего гола средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта — до 7,7% годовых, — сообщает Банк России в ежемесячном обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования.

«В феврале 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 7,7% годовых (с 8,3% в январе) на фоне продолжившегося увеличения доли ИЖК по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ (договору долевого участия в строительстве) сохранилась на прежнем уровне и составила 6,0% (-0,1 п.п. за месяц)», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что задолженность по ИЖК (с учетом процентов за просроченные платежи) на 1 марта составила 20 триллионов рублей, незначительно увеличившись за месяц — на 0,2%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 8,9% (годовой прирост на 1 февраля — 9,1%). Почти четверть (22,8%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ (4,6 триллиона рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,5%.

В феврале в лидерах на рынке ИЖК традиционно были Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом выдачи приросли за месяц более чем в полтора раза везде в первой десятке в региональном разрезе после сезонного сокращения в январе, но были ниже показателей февраля прошлого года, — передает РИА Новости.

В марте ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе за счет увеличения уровня возмещения банкам по кредитам, предоставленным после 7 февраля 2025 года (в соответствии с решениями Минфина по договорам, заключенным с 7 февраля по 6 августа 2025 года в рамках программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», банкам увеличен уровень возмещения недополученных доходов), — передает «Интерфакс».

По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели марта было предоставлено около 131 млрд рублей (117 млрд рублей за аналогичный период февраля).
ипотека
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить