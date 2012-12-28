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В России
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сегодня, 16:13
В ЦБ РФ заявили о падении до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов
В феврале средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта — до 7,7% годовых.
«В феврале 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 7,7% годовых (с 8,3% в январе) на фоне продолжившегося увеличения доли ИЖК по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ (договору долевого участия в строительстве) сохранилась на прежнем уровне и составила 6,0% (-0,1 п.п. за месяц)», — говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что задолженность по ИЖК (с учетом процентов за просроченные платежи) на 1 марта составила 20 триллионов рублей, незначительно увеличившись за месяц — на 0,2%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 8,9% (годовой прирост на 1 февраля — 9,1%). Почти четверть (22,8%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ (4,6 триллиона рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,5%.
В феврале в лидерах на рынке ИЖК традиционно были Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом выдачи приросли за месяц более чем в полтора раза везде в первой десятке в региональном разрезе после сезонного сокращения в январе, но были ниже показателей февраля прошлого года, — передает РИА Новости.
В марте ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой, в том числе за счет увеличения уровня возмещения банкам по кредитам, предоставленным после 7 февраля 2025 года (в соответствии с решениями Минфина по договорам, заключенным с 7 февраля по 6 августа 2025 года в рамках программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека», банкам увеличен уровень возмещения недополученных доходов), — передает «Интерфакс».
По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели марта было предоставлено около 131 млрд рублей (117 млрд рублей за аналогичный период февраля).
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