В ЦБ РФ заявили о падении до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

В феврале средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта — до 7,7% годовых.