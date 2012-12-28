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В России
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сегодня, 16:01

Россияне смогут звонить с мобильного через спутник

В середине апреля госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить МТС полосы радиочастот для проведения тестирования связи «спутник–смартфон», а также подключения к спутникам базовых станций. Об этом говорится в материалах ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия».

Тестирования будут проводиться на участках гибридной спутниковой системы связи 5G. Интересует технология и конкурентов МТС.

«Мы считаем, что создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе. Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг связи в труднодоступных местах», — отметили в пресс-службе «Мегафона».

Для России спутниково-сотовая связь крайне важна — она поможет решить проблемы в тех местах, где сотовой связи зачастую нет вовсе, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Речь идет как о Крайнем Севере и отдаленных районах, так и о дачных поселках, авто- и железных дорогах и других местах, где качество покрытия оставляет желать лучшего.

По прогнозу Дениса Кускова, массовой эта услуга станет в конце 2020-х годов — тогда, по планам государства, в России появятся собственные группировки низкоорбитальных спутников (аналоги Starlink Илона Маска), к которым можно подключать наземные смартфоны.

Смартфоны, поддерживающие сотово-спутниковую связь, уже выпускаются производителями из США и Европы, но пока полноценного интернета «из космоса» и звонков на них нет — через спутник они смогут передавать лишь короткие сообщения, указывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего, к концу десятилетия они будут поддерживать полноценный доступ в сеть, но смогут ли им пользоваться россияне, зависит от того, как будут развиваться российские спутниковые группировки, заключает эксперт.

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