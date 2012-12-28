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В России
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56 минут назад
Бывший липецкий вице-губернатор вошёл в команду врио главы Тамбовской области
Александр Костомаров вошел в состав тамбовского отделения партии «Единой России». Он назначен членом президиума политсовета, а также заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
Александр Костомаров родился в Челябинске. Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени А.А. Новикова. В 2005 году прошёл профессиональную переподготовку в Уральской академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».
С 2005 года занимал различные руководящие должности в челябинском региональном исполнительном комитете ВПП «Единая Россия», а затем в управлении партийного строительства Департамента региональной работы «Единой России» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В 2012 году назначен заместителем губернатора Архангельской области. С 2016 по 2018 годы являлся заместителем председателя правительства Московской области.
С 2019 года Александр Костомаров работал с назначенными Кремлём временно исполняющими обязанностями губернаторов. В статусе вице-губернатора он курировал избирательную кампанию в Липецкой области. В 2020 году перешёл на должность первого заместителя главы Ульяновской области, что тоже совпало с выборами.
Следующее крупное назначение Александр Костомаров получил в июне 2022 года: он стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.
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