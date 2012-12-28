Бывший липецкий вице-губернатор вошёл в команду врио главы Тамбовской области

Александр Костомаров вошел в состав тамбовского отделения партии «Единой России». Он назначен членом президиума политсовета, а также заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».



