Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Красный уровень угрозы
Происшествия
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены два беспилотника
Происшествия
В Липецке снова объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
Общество
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: в театре кукол расследуют убийство, липчане всё чаще отказывают работодателям
Общество
Липчанка сбросила свою собаку с четвертого этажа
Происшествия
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дед вонзил нож во внука, спасательная операция в Комсомольском пруду и скелет в траншее
Общество
Читать все
Липецкий рыбак попался на удочку мошенников
Происшествия
Через несколько минут после публикации GOROD48 на дороге появилась решетка
Общество
С дороги на площади Победы украли решетку ливневки
Общество
Из-за перекрытия улицы Карла Маркса прокуратура предостерегла сразу двух директоров
Общество
Вертолет санавиации доставил из Данкова в Липецк тяжёлого пациента
Здоровье
Статистика: в Липецкой области дорожали овощи, дешевели куры и яйца
Экономика
Упавшего в лог с семиметровой высоты школьника переводят из реанимации в обычную палату
Происшествия
В Хлевенском районе с 24 марта ищут 69-летнего мужчину
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась в кювет: госпитализирован 46-летний водитель
Происшествия
Дети сыграют на стадионе «Металлург» в память о легендарном защитнике Михаиле Юдине
Спорт
Читать все
В России
42
36 минут назад

Бренд одежды класса «люкс» Bugatti уходит из РФ

В настоящее время «ТК Интермода» работает в ограниченном режиме.

Бренд люксовой одежды Bugatti уходит из России после крупной кражи товаров, — пишут «Ведомости». Заявление о банкротстве дистрибьютора компании «ТК Интермода» намерен подать в суд Альфа-Банк.

В картотеке арбитражных дел такого иска пока не зарегистрировано. Но есть иск банка к «ТК Интермода» о взыскании долга, принятый к производству в январе 2025 года. Банк требует с контрагента 36,6 млн рублей. В Альфа-банке на запрос «Ведомостей» не ответили.

В настоящее время «ТК Интермода» работает в ограниченном режиме. Компания свернула активную деятельность в России в прошлом году после крупной кражи товаров. Закупленные в Европе вещи не пересекли российскую границу, но финансовые обязательства по товарам сохранились. Гендиректор и собственник «ТК Интермода» Максим Демчук отметил, что возможности для возобновления работы компании в РФ «утрачены».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения зарубежных компаний об уходе с российского рынка возымели обратный эффект. По словам политика, с убытками столкнулись эти бренды, а не российская сторона.
Bugatti
бренд
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить