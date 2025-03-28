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В России
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36 минут назад
Бренд одежды класса «люкс» Bugatti уходит из РФ
В настоящее время «ТК Интермода» работает в ограниченном режиме.
В картотеке арбитражных дел такого иска пока не зарегистрировано. Но есть иск банка к «ТК Интермода» о взыскании долга, принятый к производству в январе 2025 года. Банк требует с контрагента 36,6 млн рублей. В Альфа-банке на запрос «Ведомостей» не ответили.
В настоящее время «ТК Интермода» работает в ограниченном режиме. Компания свернула активную деятельность в России в прошлом году после крупной кражи товаров. Закупленные в Европе вещи не пересекли российскую границу, но финансовые обязательства по товарам сохранились. Гендиректор и собственник «ТК Интермода» Максим Демчук отметил, что возможности для возобновления работы компании в РФ «утрачены».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недальновидные решения зарубежных компаний об уходе с российского рынка возымели обратный эффект. По словам политика, с убытками столкнулись эти бренды, а не российская сторона.
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