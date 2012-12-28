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В России
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42 минуты назад
Синоптик предсказал потепление выше нормы почти по всей стране
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в ближайшее время на территории нашей страны.
«В целом, постепенное повышение температуры охватит всю территорию страны, по нашим расчетам», — отметил Вильфанд. В европейской части России, вплоть до Енисея, уже 28 марта потеплеет на 4-10 градусов выше нормы, — передает «Интерфакс».
В конце рабочей недели тепловой аномалии не будет наблюдаться лишь в Красноярском крае, на западе Якутии и в Забайкалье. Однако постепенно теплый фронт направиться и туда, — отмечает синоптик. К началу апреля климатическую норму не смогут преодолеть лишь Хабаровский край и восток Якутии.
На юге европейской части России до конца недели ожидается от 21 до 25 градусов тепла, без осадков. С начала следующей температура в данных регионах понизится до плюс 15 — плюс 18 градусов, — сообщает Вильфанд.
Аномально теплыми окажутся выходные в столичном регионе. По данным метеослужб, 29-30 марта воздух в Москве прогреется до плюс 15, что на 6 градусов выше климатической нормы.
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