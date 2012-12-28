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сегодня, 13:01
В Бангкоке после землетрясения может находиться до 2000 туристов из РФ
Туроператоры не получали информации о пострадавших в результате землетрясения в Таиланде российских туристах.
Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками.
По предварительным данным, в Бангкоке может находиться до 2 тысяч туристов из России, из них около четверти — организованные путешественники, — сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Также в Бангкоке проживает значительное количество россиян — не туристов», — говорится в Telegram-канале ассоциации.
«О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали. Сообщений о разрушении отельных зданий не было», — говорится в сообщении ассоциации.
Со ссылкой на данные туроператоров АТОР пишет, что в курортных зонах Таиланда «никаких разрушений или паники не наблюдается». Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», — добавили в АТОР.
28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.
В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения. Во время землетрясения там рухнуло строящееся 30-этажное здание. По данным CNN, погиб один человек, 50 получили ранения. Сколько людей могут находиться под завалами, неизвестно, пишет телеканал. AFP сообщало, что речь может идти о 43 рабочих. Местные власти предупредили, что в течение 24 часов возможны повторные толчки.
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