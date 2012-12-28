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В мире
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38 минут назад

Российские туристы жаловались и ранее на состояние затонувшего в Египте батискафа

Утром 27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Египте произошла авария батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами. Погибли шесть россиян, в том числе два ребёнка. Ещё 38 граждан России были спасены, семеро из них находятся в больницах.

Российская туристка рассказала, что ещё в 2017 году, когда она с семьёй каталась на батискафе «Синдбад» во время отдыха Хургаде, туристы жаловались на его состояние, а также на несоблюдение мер безопасности, — передает РИА Новости.

По её словам, в то время батискафу было два-три года, но он уже был «подшатанный», и цена на экскурсию не соответствовала качеству.

«И внутри были какие-то там недочёты, и сиденья порванные, и поцарапанное всё... еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать», — сообщила москвичка.

Кроме того, команда не проводила инструктаж, а на батискафе не было спасательных жилетов, — добавила она.

«В конце выдавали бумажечки, что ты погружался на глубину около 20 м», — вспоминает российская туристка.

По ее словам, экскурсию «хорошо так впаривали» туристам, хотя уже тогда поступали жалобы от людей, которые старались замалчивать.

Утром 27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Египте произошла авария батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами.

Погибли шесть россиян, в том числе два ребёнка. Ещё 38 граждан России были спасены, семеро из них находятся в больницах.
батискаф
Египет
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