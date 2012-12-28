Российские туристы жаловались и ранее на состояние затонувшего в Египте батискафа

Утром 27 марта в 1 км от берега во время подводной экскурсии в Египте произошла авария батискафа «Синдбад» с 45 российскими туристами. Погибли шесть россиян, в том числе два ребёнка. Ещё 38 граждан России были спасены, семеро из них находятся в больницах.