В МВД рассказали о рассылке мошенников в Telegram насчет фейковых соцвыплат

В МВД предупредили о новом витке фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в Telegram. По данным ведомства, аферисты распространяют в Telegram сообщение о том, что россияне могут получить выплату в размере 14 тысяч рублей.