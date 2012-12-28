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В России
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сегодня, 11:28
В МВД рассказали о рассылке мошенников в Telegram насчет фейковых соцвыплат
В МВД предупредили о новом витке фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в Telegram. По данным ведомства, аферисты распространяют в Telegram сообщение о том, что россияне могут получить выплату в размере 14 тысяч рублей.
В управлении показали пример рассылаемого сообщения. Оно представляет собой поддельную страницу «Госуслуг», на которой говорится от открытии подачи заявления на новую социальную выплату в 14 тыс.яч рублей.
«Выплата направлена на поддержку потребительской способности граждан в связи с повышенной инфляцией за 2024 год. Для получения необходимо оформить заявление на сайте «Госуслуг» в срок до 31 марта 2025 года. Выплата будет произведена без учета нуждаемости», — говорится в тексте мошенников.
МВД предупреждает, что это фишинг.
«Новый виток фишинговых рассылок с фейковыми соцвыплатами в Telegram. В данной ситуации ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы», — говорится в сообщении управления МВД.
В ведомстве призвали разъяснить родственникам старшего поколения, что такого рода информацию имеет смысл мониторить только на официальных сайтах органов государственной власти. "Другие источники могут содержать искаженную или откровенно фальсифицированную информацию», — подчеркнули в УБК.
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