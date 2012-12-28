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40 минут назад

Масштабные проверки магазинов «Светофор» вызвали всплеск интереса покупателей

В торговой сети «Светофор» объяснили ажиотажем рост числа посетителей на фоне проверок.

Торговая сеть «Светофор», в которой с начала года проходят масштабные проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора, зафиксировала рост интереса покупателей к ее магазинам, — заявила одна из старейших топ-менеджеров «Светофора» Елена Захаренко, которая возглавляет сеть в Центральном федеральном округе.

Информация о выявленных контрольно-надзорными органами нарушениях в «Светофорах» не только не вызвала отток потребителей в другие дискаунтеры (магазины низких цен), но и, напротив, дала магазинам прирост трафика, говорит Захаренко. «Появилось очень много покупателей, до которых мы по тем или иным причинам в свое время не могли достучаться и сделать так, чтобы они пришли к нам в гости. Почему пришли? Они нам говорят: никогда не слышали про «Светофор», а тут такой ажиотаж, схожу посмотреть, пока не закрылись», — пояснила топ-менеджер. Сам «Светофор», по словам Захаренко, системным маркетингом не занимается: основной источник трафика — «сарафанное радио».

Основанная в 2009 году в Красноярске сеть «Светофор» работает в формате жестких дискаунтеров (считается, что в торговых точках этого формата товары можно приобрести по цене ниже рыночной). «Светофор» — магазин-склад, товары там продаются с палет. Сеть практически не работает с дистрибьюторами, закупая продукцию напрямую у производителей: работа с любым посредником увеличивает стоимость на полке, — поясняет Захаренко. Наценка на товары в «Светофоре», по ее словам, ограничена 18%, а в основном составляет 12–15%, — передает РБК.

Покупатели продуктов в «Светофоре» — те, «которые умеют считать свои деньги», описывает глава сети в ЦФО. «Это могут быть пенсионеры, люди с ограниченным достатком, но достаточно много покупателей со средним и высоким уровнем дохода. И когда последним задаешь вопрос: «Почему вы посещаете наш магазин — вы же можете позволить себе что-то более дорогостоящее?», в ответ мы слышим: «Почему я должен переплачивать?», — говорит Захаренко. Таким клиентам покупки в жестком дискаунтере тоже дают возможность экономить, а «сэкономленные деньги всегда найдется, куда потратить», — отмечает она.

В январе 2025 года магазины «Светофор» массово проверял Роспотребнадзор: контрольные мероприятия, по информации ТАСС, затронули 1485 торговых точек (всего у сети около 2,7 тыс. магазинов по всей России). В числе выявленных нарушений ведомство обозначило несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, несоблюдение гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками. По итогам проверок было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб. После исков от Роспотребнадзора более 200 торговых точек «Светофора» закрылось. Захаренко приводит другие данные: по итогам проверок этой зимой работу приостановили 76 магазинов, а сейчас закрытыми остаются около 20 магазинов, по которым идут устранения замечаний или суды. Больше всего закрытий пришлось на Москву.
Светофор
проверки
нарушения
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