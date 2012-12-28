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В России
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сегодня, 10:02
ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве
По данным спецслужбы, задержанный — ранее судимый за грабеж, вымогательство и убийство мужчина 1972 года рождения.
За попытку теракта задержан россиянин 1972 года рождения, уже имеющий судимости по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ст. 161 УК РФ («Грабеж»). У мужчины было изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) весом 5 кг с таймером, а также смартфон, с помощью которого он контактировал с киевскими кураторами. Свою вину обвиняемый полностью признал.
«Фигурант сообщил, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Покушение на теракт») и ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК России.
Кураторы обещали фигуранту после совершения им преступления помочь выехать на Украину, а дальше присоединиться к войскам страны для участия в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России.
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