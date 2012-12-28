Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
13-летнего мальчика доставали из Каменного лога
Происшествия
На спящего 15-летнего мальчика напал с ножом 70-летний дед
Происшествия
При проведении земляных работ нашли скелетированный труп
Происшествия
В Комсомольском пруду едва не утонул ребёнок: его спасли очевидцы
Происшествия
15-летнего подростка ранили ножом: он истекал кровью
Происшествия
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
Строительство в излучине Воронежа на Центральном пляже продолжится
Общество
Началось: 18-летний электросамокатчик попал под автомобиль
Происшествия
Секретный репортаж о лестнице в Каменном логу
Общество
В правительстве области появилась вакансия министра экономического развития
Общество
Читать все
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Происшествия
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
Происшествия
11-летний мальчик скинул мошенникам фотографии банковской карты матери
Происшествия
Суд отказал в аресте подозреваемого в нападении с ножом на внучатого племянника
Общество
51-летнюю женщину обманул на 890 000 рублей «эксперт казначейства»
Происшествия
В Липецкой области продолжают орудовать мошенники под видом «Почты России»
Происшествия
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Общество
Технологии вопреки санкциям: как липецкие компании создают уникальные решения
Общество
73 протокола составили инспекторы Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
46
сегодня, 18:57

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн рублей

Крепкий рубль приведет к потере бюджетом почти 2 трлн, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Это произойдет, если курс, к которому привязываются нефтегазовые доходы, останется на нынешних условиях — с начала года он укрепился почти на 19% — до 84 рублей за доллар.

Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Минэка, заложил в бюджет на 2025-й курс доллара 96,5 рубля. Однако из-за ослабления «американца» на 1 рубль годовые поступления в бюджет РФ снижаются на 150–160 млрд, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, ранее министр финансов Антон Силуанов также говорил о зависимости доходов от курса. При этом, согласно его оценке, изменение курса на 1 рубль приводит к снижению поступлений на 100 млрд.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер пояснил, что многие годы в курс рубля были вшиты геополитические риски вложений в российскую экономику, но в последнее время наблюдается потепление отношений между Россией и США.

Также ЦБ постепенно улучшает оценки платежного баланса, напомнила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Это значит, что страна экспортирует всё больше, а импортирует меньше, — из-за этого приток валюты в РФ выше, чем отток.

По словам Мильчаковой, средний курс доллара за год составит 93–95 рублей. В этом случае потери бюджета от укрепления нацвалюты не превысят полтриллиона.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить