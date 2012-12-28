В РФ могут вернуть льготную ипотеку еще одной категории заемщиков

Все меньше россиян обращаются в банки за ипотекой из-за высоких процентных ставок, а многие строительные проекты приостановили свою деятельность. Ставка в размере 6% годовых теперь доступна не только для тех, кто получил право на субсидию, но и для определенных категорий заемщиков.