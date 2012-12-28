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В России
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18 минут назад
В РФ могут вернуть льготную ипотеку еще одной категории заемщиков
Все меньше россиян обращаются в банки за ипотекой из-за высоких процентных ставок, а многие строительные проекты приостановили свою деятельность. Ставка в размере 6% годовых теперь доступна не только для тех, кто получил право на субсидию, но и для определенных категорий заемщиков.
По его словам, расширение программы необходимо для поддержки населения и строительной отрасли. Все меньше россиян обращаются в банки за ипотекой из-за высоких процентных ставок, а многие строительные проекты приостановили свою деятельность.
Заместитель председателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева отметила, что без государственной поддержки строительной сфере будет сложнее. Для поддержки граждан, инвестирующих в жилье, правительство обсуждает возможные изменения.
С 1 апреля 2025 года в некоторых регионах появится возможность использовать семейную ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке.
Могут развиваться программы предоставления жилья в найм на условиях лизинга, когда арендная плата идет в зачет стоимости квартиры.
«Обсуждается расширение программы семейной ипотеки. Она может стать доступной для семей с одним ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет, сейчас возраст ограничен шестью годами», — рассказала депутат Госдумы.
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