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1 минуту назад

Президент США намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады

Если ЕС и Канада будут работать для нанесения США «экономического вреда», на них наложат пошлины более крупные, чем запланированные.

Президент США Дональд Трамп пригрозил еще более жесткими пошлинами Европейскому союзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью навредить Вашингтону, — передает ТАСС.

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — написал он на своей странице в соцсетях. По словам американского лидера, это будет сделано для защиты США — «лучшего друга» обеих сторон.

10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.

Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС, — пишет «Взгляд».
США
ЕС
пошлины
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