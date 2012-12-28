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28 минут назад

Немецкий гонщик Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии

Об этом сообщило ближайшее окружение знаменитого гонщика.

Корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер сообщил, что Михаэль Шумахер находится в печальном состоянии. Горнер считается одним из самых близких к семье Шумахера журналистов и надежным источником информации, — передает РБК со ссылкой на Daily Mail.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», — заявил Горнер.

По его словам, «в настоящее время доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек». «И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось».

В 2013 году, уже после завершения профессиональной карьеры, Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. Длительное время он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика тщательно оберегает его частную жизнь, не разглашая деталей о его состоянии.

В документальном фильме, который в 2021 году вышел на Netflix, жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими. В октябре 2024 года СМИ сообщили, что Шумахер, «весьма вероятно», присутствовал на свадьбе дочери на Мальорке.

Шумахеру 56 лет, он является семикратным чемпионом мира «Формулы-1» и считается одним из лучших гонщиков этого чемпионата в истории. Также немец — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь британскому гонщику Льюису Хэмилтону.
Шумахер
гонки
спорт
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