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В России
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сегодня, 12:52
Итальянская компания Ariston объявила о возвращении в РФ
Итальянский производитель бытовых электрических приборов Ariston решил вернуться на российский рынок.
Ранее президент России Владимир Путин исключил российскую «дочку» Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление.
«Это решение позволит полностью вернуть оперативный контроль над российской компанией Ariston Thermo Rus», — отмечается в заявлении.
«В свете этого будет пересмотрено решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать Ariston Thermo Rus и учесть соответствующие потери», — говорится в релизе.
Весной прошлого года 100% долей российской структуры Ariston были переданы в управление компании «Газпром бытовые системы». Теперь этот пункт указа президента признан утратившим силу.
Решение российских властей приветствовал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Он напомнил, что год назад при своем ведомстве организовал совещательный комитет, который занимается поиском путей защиты итальянских компаний, продолжающих деятельность в России, в том числе от эффекта западных санкций. Таких компаний, по данным МИД, не менее 200.
Компания Ariston Thermo Rus («Аристон термо Русь») зарегистрирована в Ленинградской области, ее основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов. Согласно отчетности компании по РСБУ, ее выручка в 2023 году выросла на 5% и составила 9,436 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в 12,1 раза — до 33,029 млн рублей.
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