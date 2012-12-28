В Минцифры предлагают ввести в РФ звание ветерана военной журналистики

Министерство цифрового развития РФ 27 марта предложило внести в закон «О ветеранах» положения о статусе ветерана военной журналистики, который позволит работникам рассчитывать на выплаты и льготы от государства за работу в зоне боевых действий.