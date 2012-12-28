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В России
26
15 минут назад

В Минцифры предлагают ввести в РФ звание ветерана военной журналистики

Министерство цифрового развития РФ 27 марта предложило внести в закон «О ветеранах» положения о статусе ветерана военной журналистики, который позволит работникам рассчитывать на выплаты и льготы от государства за работу в зоне боевых действий.

Минцифры РФ предлагает ввести в законе «О ветеранах» звание «Ветеран военной журналистики», что позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки, — говорится в сообщении министерства.

В Минцифры напомнили, что многие российские журналисты работают в горячих точках и ежедневно рискуют жизнью. В министерстве считают, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства.

«Ввести в законе «О ветеранах» звание «ветеран военной журналистики». Это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки. Сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы», — отмечают в Минцифры.

Также предлагается увеличить предусмотренную законом «О СМИ» единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении «поручения редакции в особых условиях», и родственникам погибших журналистов, которые должна будет выплачивать редакция.

Помимо этого, ведомство предлагает установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели.

«Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтёров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — добавили в министерстве.
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военная журналистика
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