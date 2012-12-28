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56 минут назад

Росфинмониторинг начнёт блокировать карты дропперов с 1 июня

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право самостоятельно блокировать операции по банковским картам при подозрении на участие владельцев в дропперских схемах.

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, — заявил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд. По его словам, это позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем — тех, кто лишь предоставляет свои карты для проведения транзакций или снятия наличных, — а организаторов.

С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, — передает РБК.

«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь [идет] о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность», — отметил Негляд.

«Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску», — заявил замглавы финразведки.

Речь идет о поправках в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), принятых в конце 2024 года. Они расширили полномочия Росфинмониторинга в части противодействия финансированию экстремизма. Служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть одно из двух оснований: подозрение в финансировании экстремистской деятельности или подозрение, что транзакции в целом совершаются для легализации денег, полученных преступным путем.

Финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок, — подчеркнул Негляд.

«Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет», — подчеркнул он, добавив, что Росфинмониторинг рассматривает дропперство как «инфраструктуру для отмывания преступных доходов».

Власти ранее анонсировали усиление борьбы с дропперством. Росфинмониторинг поддерживает основные инициативы с некоторыми оговорками, — сказал Негляд.

Дропы, или дропперы, — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции. Злоумышленники могут использовать карты дропов, чтобы аккумулировать и обналичивать деньги, похищенные у граждан в результате мошенничества, или чтобы переводить средства в пользу теневого бизнеса. В декабре 2024 года Банк России оценивал число лиц, вовлеченных в дропперство, в 700 тыс. По расчетам МВД, в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками, вовлечены более 2 млн граждан.

За девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через карты физлиц достиг 39 млрд руб., следует из статистики ЦБ. За весь 2023 год аналогичный показатель составил 44,9 млрд руб.
карты
блокировка
дропперы
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